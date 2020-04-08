Biz sizler için sahadayız Korona virüs nedeni ile alınan tedbirler kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Korona virüs nedeni ile alınan tedbirler kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü sağlık ve teknik personelleri sürekli olarak sahada ve işletmelerde üreticileri yalnız bırakmayarak sorunlarını gidermeye çalışıyor.

Çalışmalar ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Şartlar ne kadar zor olursa olsun üretmek ve yetiştirmek olmazsa beslenmenin de olamayacağı bir gerçektir. Bu bilinçle üreticilerimizin her derdine koşarak işlerinin aksamaması için Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak; Pazarda, Markette, Kesimhanelerde, Tarlada, Sahada aralıksız olarak görevimizi yapmakta vatandaşın rahatı için korona virüsünden uzakta ve evinde huzur içerisinde kalabilmesi için çalışmaktayız" denildi. - IĞDIR

Kaynak: İHA