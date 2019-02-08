AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, Marmaris'i kurtaracak çılgın bir proje yaptıklarını belirterek, "Termal projemizle turizmi 12 ay canlı tutacağız." dedi.

Yazıcı, büyük firmaların personelleriyle bir araya geldi, General Mustafa Muğlalı Caddesi'nde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Ziyaretlerde Yazıcı, "Biz Marmaris'i kurtaracak çılgın bir proje yaptık. Termal Projemizle turizmi 12 ay canlı tutacağız. Bunun araştırmalarını bizzat yaptırdım, çıkan suda romatizma, mide, şeker gibi hastalıklara yararlı mineraller var. Otelimde de bu suyu kullanıyorum. Başkanlığımıza başlar başlamaz bu suyu sizlere ve gelen misafirlerimize kullandırmak için tesisler inşa edeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin" yanıtını verdi.

Yazıcı, sosyal medya aracılığıyla kendisine ulaşan seçmenlerin sorularını yanıtladı.

Canlı yayında AVM projesi olup olmadığı konusunda gelen soruya yanıt veren Yazıcı, "Projelerimde AVM kesinlikle yok. Eskiye döneceğiz. Panayır yapacağız. Şehrin dokusunu değiştirecek, her şeye karşıyım. Ben ideolojik bir başkan değilim. Bu koltuk Marmaris halkına hizmet etmek için var. Benim tek hayalim Marmaris'in nitelikli, kaliteli bir marka haline gelmesi. Bunun için çalışacağız. Doğaya, hayvanlara ve insana saygılı olacağız. Bu güzel yerin 5 yılda masal gibi bir hale gelmesi mümkün" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA