Biz Kadınlar Ne İstiyoruz" Sergisi İlgi Odağı Oldu

Samsun Valiliği ve Karadeniz İlleri Kadın Platformu Derneği (KİKAP) işbirliği ile açılan "Biz Kadınlar Ne İstiyoruz" sergisi ilgi odağı oldu.

KİKAP Samsun ve Atakum Şubesi tarafından Samsun Valiliği işbirliğiyle hazırlanan "Biz Kadınlar Ne İstiyoruz" sergisi Piazza AVM zemin katta yapılan törenle açıldı. Vatandaşların büyük beğenisini toplayan sergi, ilgi odağı oldu.

Sergi hakkında bilgiler veren KİKAP Samsun Şube Başkanı Belgin Kadıoğlu, " 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediğimiz ve Samsun Valiliği kutlama programında yer alan sergi etkinliğimizde kadın sorunlarına farkındalık oluşturmak için değişik bir sergi hazırladık. Sergimizde kadın istihdamı, kadının ekonomik özgürlüğü, yönetimde kadının daha fazla yer alması, kadın cinayetleri, çocuk gelinler, kadına yönelik şiddet, kadının eğitiminde daha fazla süre, kadın çalışanlara uygulanan mobing ve siyasette kadınların daha fazla yer alması konularına yönelik mesajlarımızı vermeye çalıştık. Kadınlar ne ister? Sorusuna yanıtlar vermeye çalıştık ve bu yanıtların kadınların temel talepleri olduğunu vurguladık" dedi.

Serginin açılışını Samsun Valisi Osman Kaymak'ın eşi Emine Kaymak ve protokol yaptı.

Sergi, 8-12 Mart tarihleri arasında Samsun Piazza AVM zemin katında ziyaret edilebilecek. - SAMSUN