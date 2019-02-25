Biz İnsanlığa İhanet Eden Bir Millet Değiliz ve Hiç Olmadık"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz insanlığa ihanet eden bir millet değiliz ve hiç olmadık." dedi.

Bakan Soylu, Trabzon İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneğince Afrika'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan bin katarakt hastasının ameliyat edilmesi amacıyla bir otelde düzenlenen, "Karanlığa Işık Ol" yardım programına katıldı.

Soylu, burada yaptığı konuşmada, asil bir millet olduklarını belirterek, "Biz insanlığa ihanet eden bir millet değiliz ve hiç olmadık. Biz medeniyetlere, insan canına saygı duyan, üç kuruşluk refah için başkasının dünyasını karartmayan bir milletiz." diye konuştu.

Bugün adını duymadıkları Afrika ülkelerinde iç çatışmalar olduğuna dikkati çeken Soylu, "Kendilerinin değil, Batı menşeili silahlarla yapıyorlar bu çatışmaları. Tıpkı bizdeki PKK'da olduğu gibi. Dünyanın güneyini, belki de en zengin kaynaklara sahip kıtasını, üzerinde kızıl bir haç bulunan küçük bir yardım kolisine muhtaç hale getirmek için yüz yılı aşkın bir süredir insanlık dışı bir anlayışı ortaya koyuyorlar." dedi.

Soylu, bu tatsız görüntü içinde Türkiye'nin, dünyanın gelişmiş medeniyetlerinin gerçek karnesini ortaya çıkaran bir turnusol kağıdı olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"2002'den beri ortaya koyduğumuz ekonomik ve yapısal gelişme sonucu bugün dünyanın milli gelirine oranla en çok yardım yapan ülkesiyiz. Küresel İnsani Raporuna göre Türkiye, 2017 yılında 8 milyar dolarla dünyada en çok insani yardım gerçekleştiren ülkedir. Bir yandan TİKA bir yandan AFAD eliyle bir yandan İnsan Hak ve Hürriyetleri gibi insanlığın yüzakı diğer kuruluşlarımız eliyle Türkiye, uluslararası yardım konusunda sahada çok önemli bir etkinlik içindedir."

Özellikle Afrika'da yeni bir tezgah kurulmaya çalışıldığının altını çizen Soylu, "İslam dünyasının içerisinde bulunan bazı çapanoğlanları oralarda Amerika'nın eliyle yeni bir filmi, yeni bir adiliği, yeni bir kurguyu ortaya koymaya çalışıyorlar. Adım adım takip ediyoruz. Bütün bunları gerçekleştirmek sadece Türkiye'nin o coğrafyada gönül dünyasıyla kurduğu ilişkileri ortadan kaldırabilmek içindir." dedi.

"Türkiye dünyadaki iyilik hareketlerinin turnusol kağıdı olmuştur"

Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sadece ülkeyi yöneten bir lider olmadığına işaret ederek, "Dünyanın birçok ülkesine gitmeye çalışıyoruz güvenlik iş birliği anlaşmaları için. FETÖ denilen belayı bir nebze olsun o ülkelerden salabilmek için arkadaşlarımızla büyük mücadeleler ortaya koyuyoruz. Düzensiz göçle ilgili bu ülkelerle mutabık kalabilmek için güvenlik iş birliği anlaşmaları yapabilmek için." diye konuştu.

Suriyelilerin Türkiye'ye kabul edilmesi nedeniyle kendilerine kabahat bulanlar olduğunu belirten Soylu, şunları kaydetti:

"Tayyip Erdoğan ve büyük Türk milleti bu dünyanın en büyük iyilik hareketini yapmıştır. Uluslararası yaptığımız bütün toplantılarda Batı'nın yüzü bize karşı hep eğik duruyor. Bu bile bize yeter. Yıllarca bizi Ermeni tasarılarıyla küçük düşürmeye çalışanlar, bize barbar yaftası yapıştırmaya çalışanlar barbarlığın tam göbeğinde kalmışlardır. İstismar ettikleri, sömürmeye çalıştıkları, ajanlaştırmaya çalışarak gerçekleştirdikleri sözde insani yardım hareketleriyle beraber samimiyetlerinin hiç olmadığını ortaya koymuşlardır. Türkiye dünyadaki iyilik hareketlerinin turnusol kağıdı olmuştur, milletlerin de turnusol kağıdı olmuştur. Onun için Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu bu çizgi tam milletin asaletine yakışır bir çizgi olmuştur. Gelecek nesillerimize bırakacağımız en büyük miras olmuştur."

Türkiye'nin yaptığı yardımlar

Soylu, AFAD'ın, Afrin ve İdlib'de 337 noktada, Fırat Kalkanı bölgesinde 285 noktada, 33 düzenli ve 54 dağınık kampta 233 bin 57 kişiye yaklaşık 300 milyon lira tutarında yardım sağladığını söyledi.

Sadece AFAD eliyle Sudan'da 2013-2018 arasında yapılan yardımın 69 milyon lira, Somali'de 2010-2018 arasında yapılan yardımın ise 344 milyon lira olduğunu belirten Soylu, Filistin'de de aynı dönemde 423 milyon lira ve 137,5 ton un yardımı yapıldığını aktardı.

Soylu, Myanmar'da Arakanlı Müslümanların acil ihtiyaçları için Sağlık Bakanlığı ile 2 ambulanslı sahra hastanesi kurulduğunu, AFAD eliyle bin 592 bambu ev yapıldığını, 6 su kuyusu ve bir çocuk parkının tamamlandığını, 13 bin gıda kolisi yardım yapıldığını belirtti.

Bakan Soylu, AFAD ve Kızılay ortaklığıyla 6 sağlık ocağı ve 3 çok amaçlı sağlık merkezi kurulum çalışmalarının da sürdüğünü anımsattı.

Türkiye'nin bir yandan 5 kıtada 50'den fazla ülkede bu yardımları sürdürürken bir yandan da dünyanın en büyük dramı olan göçü yönettiği ve bugüne kadar 37 milyar dolar harcadığının altını çizen Soylu, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye bütün bunları yaparken, bir yandan da PKK, PYD, DEAŞ, FETÖ, DHKP-C gibi terör örgütlerini de karşısına almış mücadele etmektedir. Bütün bu yardımlar, etkinlikler ve aynı zamanda ülke içinde yaptığımız hizmetler, yatırımlar acaba kötü yönetilen, üretmeyen, yanlış adımlar atan veya kriz yaşayan bir ülke tarafından yapılabilecek işler mi? Emekli maaşları için borç arayan bir ülkeden bugün bu saydığım işleri yapan ülkeye dönüşmüş olmak başlı başına büyük bir başarı hikayesi değil midir? Birileri bunu hazmedemiyor olabilir ancak bizim vicdanımız, medeniyet anlayışımız ve inancımızın bize söylediği ekmeğini paylaşmaktan başka bir şey değildir. Türkiye'nin başına örülmek istenen bütün çoraplara, ortaya koyulan tüm kirli oyunlara rağmen büyümemizi, kalkınmamızı, insanlık için bir değer ortaya koymamızı sürdüreceğiz."

Soylu, Türkiye'nin 2002'den beri gösterdiği gelişmeyi, istikrarı, değişimi tarihinin hiçbir döneminde göstermediğini söyledi.

Bu seçimin ana temasının, ülkedeki istikrarın ne olacağıyla ilgili olduğunu vurgulayan Soylu, "Mevcut çizginin bozulmasını, istikametin değişmesini vadediyorlar. Oysa bizim vaadimiz sadece Türkiye'ye ait değildir, biz dünyaya iyilik medeniyetinin mihenk taşını ve bütün kodlarını vadediyoruz. Seçim sonuçlarına göre Myanmar'daki, Somali'deki, Sudan'daki mazlum insanlar ya sevinecek ya da bütün umutlarını karanlığa gömecek. İşte bu sahnenin tek belirleyicisi de aziz milletimizdir." dedi.

Soylu'nun katılımcılardan ricası üzerine bini aşkın katarakt hastasının ameliyat edilebilmesi için gerekli paranın tamamı toplandı.

Programa, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Minder, AK Parti'nin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, Trabzon İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği Başkanı Zühtü Kalma ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA