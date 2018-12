Biz Her İlde Kazanmak İçin Seçime Giriyoruz"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 31 Mart mahalli seçimlerine, partisinin her ilde kazanmak için girdiğini belirterek, seçim öncesi kalan 3 aylık sürede eli sıkılmadık kimseyi bırakmayacaklarını söyledi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Konya'da partisinin il başkanlığı tarafından düzenlenen genişletilmiş il divan toplantısına katıldı. Toplantıda 31 Mart tarihinde yapılacak olan mahalli seçimler konusunda açıklamalarda bulunan Genel Başkan Karamollaoğlu, "Farklılığı duymayan insanlar var. Ama biz işte sizlerle beraber, bu farklılığı kapı kapı dolaşarak ülkemizdeki her insana anlatmaya mecburuz. Şunu bilin, şu seçime gidiyoruz ya elini sıkmadığımız bir tane esnaf kalmayacak. Kapısını çalmadığımız bir tane hane kalmayacak, uğramadığımız köy kalmayacak. Herkes gayet nazik bir tarzda bizim var olduğumuzu, seçimlere girdiğimizi, prensiplerimizi bilecek. O zaman bir de bakarsınız ki biz bu mahalli seçimlerde çığ gibi geliriz, iktidar oluruz. Biz inançlı insanlara da mesajımızı vereceğiz, cami cemaatine de vereceğiz, üniversitede hocalık yapanlara, talebe olanlara da vereceğiz, esnafa da mesajımızı ulaştıracağız, çiftçimize de ulaştıracağız ve mutlaka biz kadınımıza, gencimize de ulaştıracağız. Mecburuz. Çok çalışmadan bu başarıları elde etmemiz mümkün değil. Bu dava hepimizin. Ben bu davaya, şundan emin olun ki kendi isteğimle gelmedim. Ama böyle bir mesuliyet üzerime yüklenince de bunun altından kalkabilmek için her türlü gayreti gösterme mecburiyetinde hissediyorum. Bunu yaparken bununla övünmek için söylemiyorum ama bu üzerimizde, hepimizin omuzlarında bir yük. Onun için Allah razı olsun hepimiz, 3 ay kaldı, 3 ay 1 hafta, bu zaman zarfında seferber olma mecburiyetindeyiz. Bütün Türkiye'deki çalışmalara Konya'mız örnek olmak mecburiyetinde. Hiçbir seçime oylarımızı arttırmak için girmiyoruz biz, baştan söyledik. Biz her ilde kazanmak için seçime giriyoruz. Sadece il değil, ilçelerde de beldelerde de. ya böyle şey olur mu? Falanca yeri biliyoruz, falanca partiye çıkıyor. Olsun arkadaş, biz orada da kazanmak için gireriz. Bugün değilse yarın. Mutlaka kazanırız orada seçimleri." şeklinde konuştu. Konya'da bir hamle başlattıklarının altını çizen ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için eski Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Özkafa'yı aday gösterdiklerini söyleyen Karamollaoğlu, "Konya'mızda arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Ben de Mustafa Bey kardeşimizle telefonda görüştüm. İl Başkanlarımızın, İlçe Başkanlarımızın, partimizin içindeki yöneticilerin prensip itibari ile doğrudan doğruya hiçbir tereddüt göstermeden aday gösterilmesine karşıyım. Ancak Konya'da evet üzerine belki bir yük yüklemiş olacak ama Mustafa kardeşimizi ben olmazsa olmaz olarak görüyorum. Allah nasip ederse eminim ki bu vazifeyi üstlenecek ve bu seçimlerde de kendisi değil, davamızı mutlaka başarıya ulaştıracak" ifadelerini kullandı.

(Mustafa Uslu - Mustafa Beşer/İHA)

Kaynak: İHA