'BİZ' gönüllüleri eskiyen evde tadilat yaptı
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'BİZ' gönüllüleri eskiyen evde tadilat yaptı

Başakşehir Belediyesi, kısa zamanda iyilik hareketine dönüşen 'Başakşehir'de İyilik Zamanı' (BİZ) projesiyle tek başına yaşayan görme engelli Sema Demirok'un evinin zeminini tamamen yeniledi.

18.12.2019 18:00 | Son Güncelleme: 18.12.2019 18:00
'BİZ' gönüllüleri eskiyen evde tadilat yaptı

, kısa zamanda iyilik hareketine dönüşen 'Başakşehir'de İyilik Zamanı' (BİZ) projesiyle tek başına yaşayan görme engelli Sema Demirok'un evinin zeminini tamamen yeniledi. Tadilatı BİZ gönüllüleri gerçekleştirdi. 

ve babasını geçen yıl kaybeden Demirok'un evine haftalık olarak temizliğe giden Başakşehir Belediyesi 'Evde Bakım Hizmeti Ekipleri'nin durumu iletmesi üzerine 'BİZ' gönüllüleri devreye girdi. Harap halde olan yer döşemeleri ve fayansları yenileriyle değiştirildi.

" TADİLAT KISA SÜREDE BAŞLADI"

Kendisine yardım ulaştırılması sürecini anlatan Demirok, durumun ekiplere bildirilmesinin ardından birkaç gün içerisinde tadilat çalışmalarına başladığını söyledi. 'BİZ' ekiplerine kendisi ve tüm engelliler adına teşekkür eden Demirok, "Evime gelen temizlik ekibi, zeminin zarar gördüğünü bildirmesinin ardından birkaç gün içinde tadilata başlandı. BİZ ekibi, zemin tadilatını kısa süre içinde yaptı" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA
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