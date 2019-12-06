06.12.2019 12:04 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:04

Sağlık Taksi durağındaki taksici esnafını da ziyaret eden Başkan Büyükakın, bölgedeki çay ocağında mahalle sakinleriyle hasbihal etti. Vatandaşlarla yakından ilgilenen, yoğun ilgi ve samimi bir şekilde karşılanan Başkan Büyükakın, "Biz gönüller yapmak, gönül kazanmak için çalışıyoruz. Ortaya koyduğumuz eser ve hizmetlerimizle de halkımızın yaşamını kolaylaştırıyoruz" dedi.

"ÇOK KOŞTURACAK VE DAHA FAZLA HALKIMIZA HİZMET EDECEĞİZ"

Vatandaşlarla ve esnaflarla keyifli bir sohbet gerçekleştiren, mahallelerindeki hizmetler için teşekkür eden Sultan Orhan Mahallesi sakinlerinin ilgisine ayrıca teşekkür eden Başkan Büyükakın, "Büyükşehir Belediyesi olarak esnafımızdan çiftçilerimize, işçilerimizden iş dünyamıza, her kesimin derdiyle dertlenmeye devam ediyoruz. Bugün dünden daha çok çalışacak daha çok koşturacak ve daha fazla halkımıza hizmet edeceğiz. Gebze ilçemizin ulaşımdan gençlik hizmetlerine, alt yapıdan üst yapısına kadar her alanı için ter dökmeye devam ediyoruz. Ülkemizin gelecekteki hedefleri için çalışmaya, 2023 hedefleri için de gayret etmeye devam edeceğiz" ifadelerini sarf etti.

"HÜNKAR ÇAYIRI İÇİN AVAM PROJE ÇALIŞMALARIMIZ BİTTİ"

İlyas Bey Cami cemaatiyle olan sohbetinde bu bölgenin huzur ve kardeşliğine katkı sunan herkese teşekkür eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Ulaştırma Bakanlığı'na devir edilen Metro projesi hakkında vatandaşlara bilgi vermeyi de ihmal etmedi. Metro projesinin Gebze için çok önemli olduğunu söyleyen Başkan Büyükakın, "Çalışmalar devam ediyor. Biz de yakından takip ediyoruz. Hünkar Çayırı için avam proje çalışmalarımız bitti. Orada da çok güzel bir eser Gebze ilçemize ve bölgemize kazandıracağız. Bizler icraat yapmak ve vatandaşımızın beklentilerine gönülden cevap vermek için çalışıyoruz" açıklamasını yaptı. Birliktelikler yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.Başkan Büyükakın'ın ziyaretlerine AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar ve Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan da eşlik etti.

Kaynak: Bültenler