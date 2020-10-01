BİZ ekibindeki gençler Başakşehir'in büyüklerini unutmadı
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BİZ ekibindeki gençler Başakşehir'in büyüklerini unutmadı

01.10.2020 15:37 | Son Güncelleme: 01.10.2020 15:41
BİZ ekibindeki gençler Başakşehir'in büyüklerini unutmadı

Başakşehir Belediyesi, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde ilçenin çınarlarını unutmadı.

Başakşehir Belediyesi, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde ilçenin çınarlarını unutmadı. Başakşehir'de İyilik Zamanı (BİZ) projesi ekipleri, çiçek takdim ettikleri büyüklerinin hayır duaları aldı.

Başakşehirli çınarların her zaman yanında olan Başakşehir Belediyesi, 1 Ekim Yaşlılar Günü'nde de onları unutmadı. Başakşehir'de İyilik Zamanı (BİZ) projesi ekipleri, Başakpazar Kapalı Pazar Alanı'na gelen büyüklere Başkan Yasin Kartoğlu'nun mesajı ile birlikte gül takdim etti.

Hatırlanmaktan ve çiçek almaktan duydukları memnuniyeti ifade eden Başakşehirli çınarlar, BİZ ekipleri aracılığıyla Başkan Yasin Kartoğlu'na selamlarını iletti. BİZ projesinin gönüllü gençleri, alışveriş yaparken çantalarını taşımakta zorlanan Başakşehirlilere yardımcı olmayı da ihmal etmedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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