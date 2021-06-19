Biz Cevahir Haliç AVM'de Kovid-19'a karşı yerinde aşılama yapıldı
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Biz Cevahir Haliç AVM'de Kovid-19'a karşı yerinde aşılama yapıldı

Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız - Haberler | Güncel

Eyüpsultan İlçe Sağlık Müdürlüğünce Biz Cevahir Haliç AVM'de Kovid-19'a karşı yerinde aşılama uygulaması başladı.

Eyüpsultan İlçe Sağlık Müdürlüğünce Biz Cevahir Haliç AVM'de Kovid-19'a karşı yerinde aşılama uygulaması başladı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince alışveriş merkezinde kurulan stantta görevli personel tarafından AVM çalışanları aşılandı. AVM'ye gelen vatandaşlardan bazılarının da aşı yaptırdığı görüldü.

İlçede sürdürülen aşılama çalışmalarına ilişkin bilgi veren Eyüpsultan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Atak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyada milyonlarca insanın etkilendiği bir hastalıkla mücadele edildiğini dile getirdi.

Atak, Türkiye'de de sağlık çalışanları ve toplum olarak bu mücadelenin çok yoğun şekilde verildiğine işaret ederek, 1,5 yıllık sürecin 1 senesinin maske, mesafe ve hijyen kurallarına özen göstererek geçtiğini, mücadeleye ocak ayından itibaren aşının da eklendiğini ifade etti.

Dr. Muhammed Atak, "Şu anda pandemiyi yok etmemizin en temel yolu aşılamayı artırma. Eğer aşılamalı toplumsal düzeyde yüzde 70'lere çıkarabilirsek pandemiyi de hep beraber yok ettiğimizi görmüş olacağız." diye konuştu.

Eyüpsultan'da 30 farklı noktada aşılama çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Atak, hastanelerin, aile sağlığı merkezlerinin, özel hastanelerin dışında, şantiye ve alışveriş merkezleri gibi alanlarda da aşılama çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Biz Cevahir Haliç AVM'de Kovid-19'a karşı yerinde aşılama yapıldı
Biz Cevahir Haliç AVM'de Kovid-19'a karşı yerinde aşılama yapıldı
Biz Cevahir Haliç AVM'de Kovid-19'a karşı yerinde aşılama yapıldı
Biz Cevahir Haliç AVM'de Kovid-19'a karşı yerinde aşılama yapıldı
Biz Cevahir Haliç AVM'de Kovid-19'a karşı yerinde aşılama yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız

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