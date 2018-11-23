İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz büyük, köklü bir milletiz. Mezhebi olmayan bir millet değiliz. Geleneklerimiz, göreneklerimiz, inancımız ve birbirimize olan bağlılığımız, sadakatimiz bu topraklara." dedi.

Soylu, Antalya Serbest Bölge Camisi'nin açılış törenine katıldı. Cuma namazının ardından, Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve protokol üyeleriyle kurdele keserek caminin açılışını yapan Soylu, hayırlı olmasını temenni etti.

Mübarek bir cuma gününde caminin açılışını yaptıklarını belirten Soylu, İstanbul'da doğup büyüdüğünü hatırlattı.

Evlerinin Eyüp Sultan Camisi'ne yakın olduğu için cuma namazlarında Eyüp Sultan Camisi'ne gittiklerini anlatan Soylu, şunları kaydetti:

"Hala o gelenek devam eder. Eyüp Sultan'da cuma namazına giderler. Rahmetli babaannem hastalandı, her cuma namazından sonra beni yanına çağırırdı. 'Anlat bakalım, hocaefendi ne söyledi.' Ben de dikkatle hocaefendiyi dinlerdim ki babaannem bana soracağı soruya doğru cevap vereyim diye. Biz büyük, köklü bir milletiz. Mezhebi olmayan bir millet değiliz. Geleneklerimiz, göreneklerimiz, inancımız ve birbirimize olan bağlılığımız, sadakatimiz bu topraklara. Bu topraklara olan ödevlerimiz var. Biz büyük bir milletiz. Attığımız adım, kaidelerimize olan görevlerimiz, anne ve babalarımızın bize öğrettikleri, çocukken, camiye gittiğimizde hocalarımızın öğrettikleri, ilkokulda, ortaokulda, liselerde ve üniversitelerde öğretmenlerimizin öğrettikleri, çıraksak iş yerinde ustalarımızın öğrettikleriyle biz büyük bir milletiz."

Millet olmayı sağlayan en önemli unsurlardan bir tanesinin de omuz omuza aynı safta durdukları camiler olduğunu belirten Soylu, milletin önemli unsurlarından birinin camiler olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri" sözünü hatırlatan Soylu, "İşte eserler bunlar. Hayran hayran hep baktık selatin camilere, büyük camiler yapanlara, yaptıranlara, vesile olanlara." diye konuştu.

Bakan Soylu, Antalya Serbest bölgede cami yapılarak güzel bir adım atıldığını ifade ederek, katkı sunanlara teşekkür etti.

"Biliniz ki işleriniz daha rast gider. Allah yolunda olanlara işlerini daha rast getirebilecek yollar açar.

Biz öyle inanırız." diyen Soylu, caminin hayırlara vesile olmasını temenni etti.