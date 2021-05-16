Biz Büyük Bir Aileyiz Derneği ağızları tatlandırdı
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Biz Büyük Bir Aileyiz Derneği ağızları tatlandırdı

Biz Büyük Bir Aileyiz Derneği ağızları tatlandırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

İhtiyacı olanların sürekli yardımına koşan Biz Büyük Bir Aileyiz Derneği, Ramazan Bayramı'nda ihtiyacı olan vatandaşlara yardım kolilerinin ardından bayram boyunca da bayram tatlısı dağıttı.

İhtiyacı olanların sürekli yardımına koşan Biz Büyük Bir Aileyiz Derneği, Ramazan Bayramı'nda ihtiyacı olan vatandaşlara yardım kolilerinin ardından bayram boyunca da bayram tatlısı dağıttı.

Düzce'de engelli vatandaşlardan ihtiyacı olanlara kadar toplumun hemen her kesiminde ihtiyacı olanların yardımına koşan Biz Büyük Bir Aileyiz Derneği, ramazan boyunca dağıttığı ramazan kolilerinin ardından Ramazan Bayramı'nda da tatlı dağıtımı yaptı. Biz Büyük Bir Aileyiz Derneği yönetim kurulu üyesi ve Belediye meclis Üyesi Nurullah Yıldız ve Yardımlar Koordinatörü Dilek Şen, yardımseverlerin derneği bağışladığı tatlıları, yardıma ihtiyacı olan ailelere kapılarına kadar giderek dağıttılar.

Tatlıları gören vatandaşlar ise büyük mutluluk yaşarken bazı vatandaşlar, bayramda tatlı yapamadıklarını ve dernek tarafından verilen tatlıların bayrama anlam kattığını dile getirdiler. - DÜZCE

Biz Büyük Bir Aileyiz Derneği ağızları tatlandırdı
Biz Büyük Bir Aileyiz Derneği ağızları tatlandırdı
Biz Büyük Bir Aileyiz Derneği ağızları tatlandırdı
Biz Büyük Bir Aileyiz Derneği ağızları tatlandırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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