'Biz, bu toprakları böldürtmeyeceğiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim ülkemizde Kürdistan diye bir bölge var mı? Niye beka meselesi dediğimizi anlıyor musunuz? İstiyorsanız Kuzey Irak'ta Kürdistan var, defol oraya git. Biz, size bu toprakları böldürtmeyeceğiz." dedi.