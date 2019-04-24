Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, "Takım, yönetim ve seyirci olarak biz bu şampiyonluğa baş koyduk. Bunu da Allah'ın izniyle hep beraber kazanacağız." dedi.

Altıparmak, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ligi ilk ikide tamamlama şansını yitirdiklerini belirtti.

Hedefe ulaşabilmek için çalışmalarını aynı şekilde sürdüklerini ifade eden Altıparmak, son haftaların kendileri için çok önemli olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"İyi oynayıp kaybetmektense, kötü oynayıp kazanmayı yeğliyorum. İyi bir çıkışımız var ve iyi futbol oynuyoruz. Bolu maçında mağlup olduk ama hedefimiz de herhangi bir sapma olmadı. Artık her şeyimizle play-off potasının içinde yer alan bir takım olacağız. Önemli olan mayıs ayının sonunda şampiyon olabilmek. Takım, yönetim ve seyirci olarak biz bu şampiyonluğa baş koyduk. Bunu da Allah'ın izniyle hep beraber kazanacağız."

Öte yandan, ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, futbolcular kondisyon çalışması yaptı.

Kaynak: AA