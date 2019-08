CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizi hiç kimse yıldıramaz. İnandığımız davadan, inandığımız yoldan kimse alıkoyamaz. Biz bu memleketin, Türkiye'nin huzuru için yola çıktık. Önümüzde hangi engeller olursa olsun her türlü engeli kararlılıkla aşacağız." dedi.

Kılıçdaroğlu, 25 Ağustos 2016'da Şavşat'tan Ardanuç ilçesine gittiği sırada kendisinin de bulunduğu konvoya saldırı yapılan bölgede bir süre durdu.

Saldırıda şehit olan Jandarma Er Fatih Çaybaşı için Artvin Ofroad Kulübü tarafından burada yaptırılan çeşmeye giden Kılıçdaroğlu, su içerek yüzünü yıkadı. Çeşme üzerinde yazılı olan 'Fatih Çaybaşı Hayratı' yazısını eliyle silen Kılıçdaroğlu, daha sonra mısır satışı yapılan yere girerek bir süre dinlendi.

Kendisine ikram edilen mısırdan yiyen ve esnafla sohbet eden Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu görmek istediğini söyleyen bir kadına, "İstiyorum o da bir Karadeniz turu yapsın, bu sefer VIP'den geçti tartışması olmaz." şeklinde yanıt verdi.

Daha sonra Şavşat Belediyesini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, Başkan Nihat Acar ile bir süre görüştü.

Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından belediye binası önünde vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, Şavşat'a teşekkür etmek için geldiğini, Artvin'in yerel seçimlerde bir tarih yazdığını söyledi.

Türkiye'nin her yerinde her şeyin çok güzel olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bu güzelliği yaratan sizlersiniz. Benim de görevim sizlere teşekkür etmek. Sağolun, var olun." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, partisine oy versin ya da vermesin herkesin kucaklanması gerektiğini belediye başkanlarına ilettiğini belirterek, "Eşit davrandığın zaman herkesin saygısını kazanırsın. Eşitsizliği bir yerde yap dedim. Fakir mahalleler varsa pozitif ayrımcılık yap. Orada yaşayan insanların hayat kalitesi biraz daha yükselsin. Dolayısıyla bizler hizmeti yaparken herkese eşit, ayrımcılık yapmamak, ötekileştirmemek üzere bir siyaset anlayışını inşa etmeye çalışıyoruz. Yeni bir siyaset dili, siyaset anlayışını hayata geçirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Kendisinin bireysel olarak hiç kimseden bir talebinin olmadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Benim bir hakkım sizin de bir hakkınız, tüyü bitmemiş yetimin hakkı. Dolayısıyla herkesin hakkının, hukukunun, adaletinin korunması lazım. Eğer biz 450 kilometreye yakın bir yolu hak, hukuk ve adalet için yürüdüysek bu ülkenin insanı için yürüdük, kendimiz için değil." dedi.

-"Bizi hiç kimse yıldıramaz"

Şavşat'ın hayatında özel bir yeri olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Burada bir terör saldırısına uğramıştım, bir güvenlik görevlimiz şehit olmuştu. Çeşmeye uğradık ve bir yudum su aldık. Allah rahmet eylesin ona. Dolayısıyla bizi hiç kimse yıldıramaz. İnandığımız davadan, inandığımız yoldan kimse alıkoyamaz. Biz bu memleketin, Türkiye'nin huzuru için yola çıktık. Önümüzde hangi engeller olursa olsun her türlü engeli kararlılıkla aşacağız. Birlikte güzellikler içerisinde aşacağız. Türkiye'yi bölgenin en dinamik, en uygar, en güçlü ülkesi haline getireceğiz. Bizim kararımız bu ve bu kararlılıkla devam edeceğiz."

Konuşmanın ardından Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar, Kılıçdaroğlu'na "hemşehrilik beratı" verdi.

Kaynak: AA