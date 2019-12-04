Biz Böyleyiz'in afişi hazır!
Yapımını AVŞAR FİLM'in üstlendiği; Hümeyra, Berrak Tüzünataç,Engin Öztürk, Şebnem Bozoklu, Özge Özpirinççi , Meriç Aral ve Boran Kuzum'un başrollerinde yer aldığı merakla beklenen "Biz Böyleyiz" filminin afişi yayınlandı.
Film;Çocukluk ve gençlik dönemleri bir arada geçmiş bir grup yazlık arkadaşı, ellerinde büyüdükleri Nezihe'nin (Hümeyra) rahatsızlandığı haberiyle, İstanbul'dan İzmir'deki Nezihe'nin evine doğru yola çıkar.
Yıllar sonra ilk kez birkaç günlüğüne bir arada kalmak zorunda olan, birbirine zıt karakterlerle dolu ekibi, sürpriz gelişmeler, geçmiş hesaplaşmalarve içine düşülen birbirinden komik olaylar beklemektedir.