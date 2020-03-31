"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına Samsun'dan destek Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na Samsun'dan destek geldi.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na Samsun'dan destek geldi.

Samsun Valisi Osman Kaymak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu Milli Dayanışma Kampanyası'na ben de bir maaşımla katılıyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na ben de 6 aylık maaşımı bağışlıyorum." açıklamasında bulundu.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı da "Kardeşlik Seferberliği kampanyamız kapsamında Canik Belediye Başkanı olarak 1 aylık maaşımı bağışlıyor, tüm meclis üyelerimize, teşkilatımıza, iş insanlarına çağrıda bulunuyorum." paylaşımını yaptı.

Kampanyaya 1 aylık maaşını bağışlayarak destek olan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ise açıklamasında, "Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA