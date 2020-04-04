Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına destekler çığ gibi sürüyor Son dönemde hemen herkesin yakından ilgilendiği 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek çığ gibi büyüyor.

Son dönemde hemen herkesin yakından ilgilendiği 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek çığ gibi büyüyor. Öyle ki kampanyaya yapılan bağış 900 milyon lirayı geçti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla başlanan kampanyaya yönelik ilk günden itibaren yoğun bir talebin oluştuğunu ifade etti.

'Şu an elimizdeki rakamlara göre, nakdi bağış 900 milyonu aşmış durumda.' diyen Selçuk bu rakamın daha da çoğalmasını umduklarını dile getirdi, herkesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Kampanyaya destek olmaya çağırdı. Bakan Selçuk İletişim Başkanlığının kampanyaya ilişkin hazırlanan web sayfasından da her gün güncel rakamların açıkladığını belirterek şu ana kadar 1 milyonu aşkın firmanın, bağışçıların isimlerinin debu sayfada yer aldığını söyledi.

Bakanlık bünyesinde toplanan bağışlar ihtiyaç sahiplerine kriterler belirlenerek dağıtılacak. Bu arada yapılan bağışların 2 milyon 992 bin 669 luk kısmını smsler oluşturuyor. Duyarlı vatandaşlarımızın katkısıyla bu rakam daha da yukarılara getilecek.

(İHA)

Kaynak: İHA