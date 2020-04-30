'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek için aracını giydirdi
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'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek için aracını giydirdi

'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek için aracını giydirdi DSP eski genel başkan adayı kampanyaya destek için Türkiye turuna çıkacak Aracını kampanyanın hesaplarıyla kapladı, Türkiye turuna çıkıyor Demokratik Sol Parti'nin 2010 yılında Genel Başkan adayı olan Erol Özavcı,...

'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek için aracını giydirdi
30.04.2020 10:41 | Son Güncelleme: 30.04.2020 10:43

'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek için aracını giydirdi

DSP eski genel başkan adayı kampanyaya destek için Türkiye turuna çıkacak

Aracını kampanyanın hesaplarıyla kapladı, Türkiye turuna çıkıyor

İSTANBUL - Demokratik Sol Parti'nin 2010 yılında Genel Başkan adayı olan Erol Özavcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek olmak için Türkiye turuna çıkmaya hazırlanıyor. Otomobilin üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmanlı padişahı Abdulhamid Han ve 'Biz Bize Yeter kampanyasının banka hesaplarının olduğu fotoğraflarla kapladığı otomobiliyle dolaşan Özavcı, başlatılan kampanyaya destek bekliyor.

Tüm dünyada ortaya çıkan ülkemizde de etkisini gösteren korona virüs (Covid-19) salgını sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ve şuana kadar 1 milyar 850 milyon TL toplanan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bir destekte Demokratik Sol Parti'nin 2010 yılında Genel Başkan adayı olan Erol Özavcı'dan geldi. Otomobilinin üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmanlı padişahı Abdulhamid Han ve 'Biz Bize Yeter Kampanyasındaki bağışların toplandığı banka hesap numaralarının olduğu fotoğraflarla kaplayan Özavcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek olmak için otomobiliyle Türkiye turuna çıkmaya hazırlanıyor.

Kocaeli'nde yaşayan ve ticaret işleriyle uğraşan Erol Özavcı, daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek için Türkiye turu yaptığını anlatarak, "Bugünde 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek Türkiye turu yapacağım inşallah. Bu mesele Türkiye meselesidir. Siyasi bir parti meselesi değildir. Bizler milletimizi, devletimizi seviyoruz. Bunun için de devletimize ve milletimize destek vermemiz lazım. Hep beraber devletimize yardım etmemiz gerekiyor. Bu topraklar geçmişten günümüze birçok mümtaz şahsiyet görmüştür. Bu şahsiyetlerden biri Cennet mekan Sultan Abdülhamid Han'dır. Abdülhamid Han halkını düşünen bir şahsiyettir. Aynı misyonu bugün Sayın Cumhurbaşkanımız, başkomutanımız, başkanımız Recep Tayyip Erdoğan göstermektedir. Recep Tayyip Erdoğan sadece kendi halkını düşünen değil, İslam bilinciyle hareket eden kıtalar ötesindeki mazlumu da düşünmektedir. Ben de bir kürt olarak Vanlı olarak bugün devletimin ve bayrağımın yanındayım. Bugün bu millete bu vatana sahip çıkmamız lazım. Her insanın bir ülkesi, bir vatanı, bir devleti vardır. Fakat şunu unutmayalım her ülkenin bir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yoktur. O yüzden gelin bu millete, bu devlete, bu halka sahip çıkalım" dedi.

Aracını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmanlı padişahı Abdulhamid Han ve 'Biz Bize Yeter Türkiyem' banka hesaplarının olduğu fotoğraflarla kaplayan Erol Özavcı daha önce de otomobilini 'Kanal İstanbul Projesi' fotoğraflarıyla kaplayarak İstanbul'da sokak sokak dolaşarak kampanyaya destek toplamıştı.

'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek için aracını giydirdi

Kaynak: İHA

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