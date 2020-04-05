"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek Pınarhisar Kaymakamı Soner Divli, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na bir maaşını bağışlayarak yardımda bulundu.

Pınarhisar Kaymakamı Soner Divli, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na bir maaşını bağışlayarak yardımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası sürüyor.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in bir maaşını bağışlamasıyla, belediye başkanları, kurum müdürleri ve vatandaşlar kampanyaya yoğun ilgi gösterdi.

Pınarhisar Kaymakamı Soner Divli de bir maaşını bağışlayarak kampanyaya destek olduğunu belirtti.

Birlik ve beraberlik zamanı olduğunu aktaran Divli, zor günlerin sona ermesi için devletin tüm kademeleriyle mücadele ettiğini hatırlattı.

Vali Bilgin'in ardından Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür de bir maaşını kampanyaya bağışlamıştı.

Kaynak: AA