"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na destekler sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na destekler sürüyor.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek vereceğini açıkladı.

Başkan Helvacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vereceğini söyledi.

Helvacıoğlu, kampanyaya bir aylık maaşını bağışlayıp destek sağlayacağını belirterek, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' bende Keşan Belediye Başkanı olarak 1 aylık maaşımı bağışlıyorum.

Alınan her tedbirle devletimiz vatandaşının yanında olduğunu gösterdi. Zor günlerden geçiyoruz. Birlik ve dayanışma içinde birbirimize sahip çıkarak bu zor günleri aşacağız. Biz birlikte Türkiye'yiz birlikte güçlüyüz. Salgına karşı mücadelemizden de hep birlikte galip çıkacağız."

Kampanyaya desteğini sosyal medya üzerinden yapan Helvacıoğlu, mesajını #BizBizeYeterizTürkiyem etiketiyle paylaştı.

Kaynak: AA