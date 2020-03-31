'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına belediye başkanlarından da destek geldi
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Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, İstanbul, Güncel

'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına belediye başkanlarından da destek geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz bize yeteriz Türkiyem' diyerek başlattığı kampanyaya davet ettiği belediye başkanlarından da destek geldi.

31.03.2020 10:32 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:32
'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına belediye başkanlarından da destek geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz bize yeteriz Türkiyem' diyerek başlattığı kampanyaya davet ettiği belediye başkanlarından da destek geldi. İstanbul'daki bazı belediye başkanları maaşlarını bağışlayarak kampanyaya katkıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milli Dayanışma Kampanyası başlatıyoruz, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek başlattığımız bu kampanya için, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından bir yardım hesabı açıldı. Yevmiyeyle geçimini sürdüren, alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan ve dar gelirli vatandaşlarımıza ilave destek sağlamaktır. Kampanyayı şahsım olarak 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum. Toplamda bakanlarımız ve kabineye eşlik eden arkadaşlarım 5 milyon 200 bin lira bağışta bulundular. Meclisteki tüm milletvekillerimizi AK Parti başta olmak üzere tüm partilerimizi, tüm belediye başkanlarımızı, bürokratlarımızı kampanyaya katılmaya davet ediyoruz. İnşallah yaşadığımız sıkıntılı günleri geride bıraktığımızda hatırlayacağımız en güzel şeylerden biri birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma fotoğrafımız olacaktır" dedi.

İSTANBUL İLÇE BELEDİYELERİN BAŞKANLARINDAN DESTEK GECİKMEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kampanya davetine kayıtsız kalmayan İstanbul'daki ilçe belediye başkanları da maaşlarından bağış yaptı. 7 aylık maaşını bağışlayan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Tarih sahnesine çıktığımız ilk günden bu yana karşımıza çıkan her zorlukta olduğu gibi bugünlerin de üstesinden hep birlikte geleceğiz. Cumhurbaşkanımın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 7 aylık maaşım ile katılıyor ve 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyorum" dedi.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "Tarihin her döneminde çok büyük badireler atlatsak da hepsinin üstesinden geldik. Biz büyük ve gönlü bol bir milletiz. Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu Milli Dayanışma Kampanyası'na ben de 5 aylık maaşımı bağışlıyorum" dedi.

ÇAĞIRICI: KOMŞUSU AÇKEN TOK YATAN BİZDEN DEĞİLDİR

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Komşusu açken tok yatan bizden değildir. (S.AV.)...Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek başlattığı kampanyaya 6 aylık maaşımı bağışlayarak destek oluyorum. Bugün birlik günüdür. Kardeşlerimiz darda kalmasın diye bütün olma günüdür" dedi.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Medeniyetimiz ve kültürümüz, yardımlaşma, dayanışma, paylaşma üzerine kuruludur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına katılıyor hem bir hekim hem de bir belediye başkanı olarak 5 aylık maaşımı ve zekatımı bağışlıyorum" dedi.

'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyen İstanbul ilçe belediye başkanları;

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü 3 aylık maaşıyla,Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun 3 aylık maaşıyla,Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin 2 aylık maaşıyla,Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu 3 aylık maaşıyla,Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı 5 aylık maaşıyla,Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz 6 aylık maaşıyla,Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı 3 aylık maaşıyla,Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta 2 aylık maaşıyla,Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin 5 aylık maaşıyla,

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de 2 aylık maaşıyla kampanyaya katılım gerçekleştirdi.


Kaynak: DHA

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