"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" dolandırıcılığına dikkat
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Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Malatya Valiliği, Malatya, 3. Sayfa

"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" dolandırıcılığına dikkat

Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada, vali ve vali yardımcıları ile "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" yardım kampanyasının adını kullanılarak dolandırıcılık yapanlara karşı uyarılarda bulundu.

02.04.2020 16:05 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:05

Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada, vali ve vali yardımcıları ile "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" yardım kampanyasının adını kullanılarak dolandırıcılık yapanlara karşı uyarılarda bulundu.

Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' yardım kampanyası üzerinden, kimliği belirlenemeyen kişiler, dolandırıcılar tarafından ilimizdeki sivil toplum kuruluşları, iş adamları ve esnaflarımız; valilik makamı ve vali yardımcılarımız adına aranarak başlatılan yardım kampanyasına destek talep edilerek sahte ıban numaraları verildiği tespit edilmiştir. Valiliğimiz tarafından hiçbir şahıs bu amaçla aranmamaktadır" denildi. Vatandaşların söz konusu dolandırıcıların telefonlarına itibar etmemeleri, dolandırıcılar tarafından aranmaları halinde 155 Polis İmdat, 156 Jandarma İmdat ihbar hatlarına anında bilgi vermelerinin istendiği açıklamada, "Bahse konu yardım kampanyasına destek vermek isteyen hayırsever vatandaşlarımızın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' yardım kampanyası için Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank Şubelerinde açılan hesaplara bağış yapmaları önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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