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Cumhurbaşkanı, Bekir Aksun, Türkiye

"Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına Erzincan'dan destek

"Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına Erzincan'dan destek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve belediye personeli destekte bulundu.

01.04.2020 18:12 | Son Güncelleme: 01.04.2020 18:12
'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına Erzincan'dan destek

"Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına Erzincan'dan destek

ERZİNCAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve belediye personeli destekte bulundu.

Başkan Aksun, Belediye başkan yardımcıları ve belediye personeli, belediye hizmet binası önünde bulunan ATM'den bağış yaparak "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına katkıda bulundular.

Kampanyaya katkıda bulunan personellere teşekkür eden Başkan Aksun bu esnada yaptığı konuşmada; "Çok değerli Erzincanlı hemşehrilerim Cumhurbaşkanımızın Başlatmış olduğu "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyası ile birlikte Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli'nin destekleriyle milli dayanışma günü olaraktan bütün Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımızın katkı sunabileceğini bugünde Erzincan Belediyesi olarak bizde Belediye bünyesi içerisinde bulunan ATM cihazından bu yardım kampanyasını desteklemiş bulunmaktayız. Bütün imkanı olan hemşehrilerimin bu kampanyaya destek vermesini rica ediyorum. Çünkü Erzincan yıllardır çile çekmiş seferberlik görmüş, depremler görmüş bir şehrin evlatları olaraktan ve böyle kara günlerde birbirine dayanışma ruhuyla hareket etmiş bir neslin evlatları olaraktan bu girdaptan çıkabilmemiz için destek kampanyamıza mutlaka katılım sağlanmasını rica ediyorum" dedi.

'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına Erzincan'dan destek

Kaynak: İHA

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"Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına Erzincan'dan destek
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