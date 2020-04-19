"Biz bize yeteriz" dedi, 70 bin liralık veresiye defterini cadde ortasında yaktı "Biz bize yeteriz" dedi, 70 bin liralık veresiye defterini cadde ortasında yaktı Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde lokanta işletmecisi 6 yıldır 70 bin lira biriken veresiye defterini "Biz bize yeteriz" diyerek yaktı.

"Biz bize yeteriz" dedi, 70 bin liralık veresiye defterini cadde ortasında yaktı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde lokanta işletmecisi 6 yıldır 70 bin lira biriken veresiye defterini "Biz bize yeteriz" diyerek yaktı.

Türkiye Korona virüsü (Covıd-19) yenmek için birlik ve beraberliğini sürdürüyor. Türkiye'nin bir çok ilinden gelen desteklerin bir yenisine Afyonkarahisar'ın Sandıklı'da eklendi. İlçede bir lokantası bulunan esnaf veresiye defterinde bulunan yaklaşık 70 bin liralık borcu silerek, defteri yaktı. Bu süreçte ekonomik zorluk çeken müşterilerine destek olmak istedi. Korana virüs (Covid-19) nedeniyle zor zamanlar yaşandığını belirten lokanta işletmecisi Sami Erol, "Biz bize yeteriz, Türkiyem" kampanyasına destek olmak için veresiye defterindeki alacaklarından vazgeçti.

İlçedeki esnafı da kampanyaya davet eden Erol, "Çevremizdeki esnaf arkadaşlarımız olsun, vatandaşlarımız olsun bir şekilde bizden bu güne kadar veresiye olarak hizmet gördüler. Yeri geldi 10 lira yazdık, yeri geldi 300 lira veresiye yazdık. Ben bu gün şuan itibariyle defterdeki alacağım bütün parayı sildim helali hoş olsun, defteride yakıyorum. Biz bize yeteriz diyelim şu sıkıntılı günlerde birbirimize destek olalım. İlçede durumu iyi olan birçok vatandaşımız var. Onları da bu kampanyaya destek olmaya davet ediyorum. Kimsenin benim işyerime gelip "buraya kimin ne kadar borcu var ben ödeyeyim" demesine de gerek yok. Allah'ın izni ile ben gücümün yettiği kadar hepsini kendim sildim. 6 yıldır yaklaşık 65-70 binlira gibi bir rakam var veresiye defterinde. Hepsini sildim ve defterleri yakıyorum. Bugünden sonra da karnı aç olan herkesi işyerime beklerim paralı parasız hiç sıkıntı yok" diye konuştu.

Kaynak: İHA