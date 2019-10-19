19.10.2019 18:00

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkileri Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği tarafından yürütülen "Biz Birlikte Güçlüyüz" projesi Hatay programı gerçekleştirildi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Erol Bilecik Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, birlik ve beraberliğin, kardeşliğin konuşulması gereken şu günlerde böyle bir programın tertip edilmesinin çok isabetli olduğunu belirtti.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Doğan, şöyle konuştu:

"Bin yıllık bir coğrafyada çok badire atlatmış bir milletin evlatları olarak hemen yanı başımızda bugünlerde çok sıcak gelişmeler oluyor. 2011 yılında başlayıp devam eden ve belki de son yüzyılın en büyük mülteci akınını meydana getiren Suriye olayı en çok milletimizi etkilemiştir. Burada milletimizin göstermiş olduğu kadirşinaslık ve yardımseverlik çok önemlidir."

Barış Pınarı Harekatı'na da değinen Vali Doğan, harekatın Türkiye'nin ne kadar büyük bir devlet olduğunu gösterdiğini vurguladı.

İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği Genel Başkanı Yücel Can ise Hatay'dan tüm Türkiye'ye birlik ve beraberlik mesajı vermenin kendileri için oldukça önemli ve anlamlı olduğunu aktardı.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç de geçen yıl "Kardeşlik Sınır Tanımaz" adı altında bir proje yaptıklarını hatırlattı.

Kaynak: AA