CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bu ülkenin beka sorunu Türk'üyle Kürt'üyle, Laz'ıyla Çerkez'iyle, Alevisiyle, Sünnisiyle, bugün millet dediğimiz AK Parti'linin, CHP'linin, MHP'linin, İYİ Parti'linin Gazi Mustafa Kemal'le birlikte Samsun'a çıkıp kongreleri yapan Meclisi kurup Kurtuluş Savaşı'nı Mecliste yönetip sonra da cumhuriyeti ilan etmesiyle biz beka sorununu hep beraber hallettik." dedi.

Özel, partisinin il başkanlığı önündeki toplanan kalabalığa yaptığı konuşmada, CHP Niğde Belediye Başkan adayı Rasim Yılmaz'ın umut siyasetine karşı birilerinin korku siyaseti yaptığını söyledi.

Umudu tükenmiş birilerinin "Ben hayal kurduramam, vaatler söyleyemem çünkü artık bize kimse inanmaz diyorlar" diyen Özel, şunları kaydetti:

"24 Haziran'da neler vaat ettiler, neler. Emeklilikte yaşa takılanlara söz verip seçilince onları unutanlar. 3600 ek göstergeyi bütün memurların hakkıyken söz verip de bu sözü unutanlar. Çiftçiye mazotun yarısı senden yarısı benden deyip seçilince bunu bırakanlar. 'Emeklimi, memurumu enflasyona ezdirmem.' deyip yüzde 45-50'lik enflasyon varken enflasyonu TÜİK'e yüzde 20,6 hesaplatıp emekliye 10,7, memura 10,4 zam vererek enflasyonun 4'te 3'ünü emeklinin memurun cebinden çekip alıp, onları yoksullaştırıp kendileri zevk sefa içinde saraylarda yaşayanlar, artık vatandaşa söyleyecekleri bir vaatleri bir umut siyasetleri yok. O yüzden korku siyasetine sarıldılar."

Cumhurbaşkanı'nın 31 Mart seçimlerinin beka meselesi olduğunu söylediğini aktaran Özel, "Biz Mustafa Kemal'e inanıyoruz. Bu ülkenin beka sorunu Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla Çerkez'iyle, Alevisiyle, Sünnisiyle, bugün millet dediğimiz AK Parti'linin, CHP'linin, MHP'linin, İYİ Parti'linin Gazi Mustafa Kemal'le birlikte Samsun'a çıkıp kongreleri yapan Meclisi kurup Kurtuluş Savaşı'nı Mecliste yönetip sonra da cumhuriyeti ilan etmesiyle biz beka sorununu hep beraber hallettik." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de ne CHP'nin, ne sosyal demokratların ne de kadınların ezanla hiçbir zaman derdinin olmadığını anlatan Özel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınların bütün dünyada özgürce yürüdüklerini, bir tek İstanbul'da yürüyüşün yasaklandığını bildirdi.

Kadınların önüne polisi diktiklerini belirten Özel, şunları kaydetti:

"TOMA'yı koydu, elindeki biber gazını, tazyikli suyu kadınlara sıktırdı. Kadınlar tepkilerini göstermek için bağırdılar, ıslık çaldılar, protesto ettiler. Canları, gözleri yandı, ıslandılar, buna tepki gösterdiler. O sırada bir camiden ezan başladı. Aşağıdan o ses duyulmuyor. Caminin yanındaki yüksek bir apartmandan ezanı ve kadınları çekmişler. Dediler ki 'Kadınlar ezanı protesto ediyor.' Biz dedik ki 'Bu yalan ayıptır, bu yalana kimse inanmaz'. Dün üzülerek gördüm ki Türkiye'nin sesi en çok duyulan iki siyasetçisi Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli bu iğrenç yalana sahip çıkmışlar. Bütün kadınlar adına söylüyoruz, eli öpülesi analarımıza, yol arkadaşlarımıza, canlarımıza bunu yapan Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan'a söylüyoruz, yazıklar olsun buna tenezzül ettiğiniz için."

Kaynak: AA