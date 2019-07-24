"Biz Anaolu'yuz Projesi"

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Biz Anadoluyuz" Projesi kapsamında Giresun'dan Tunceli'ye gelen 50 öğrenci ve öğretmeni makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde İçişleri Bakanlığınca başlatılan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında kente gelen 50 öğrenci ile öğretmen, Vali Sonel'i ziyaret etti.

Öğrencilere çeşitli hediyeler vererek bir süre sohbet eden Sonel, "İnşallah sizler üzerinden Tunceli ve Ordu illeri arasında uzun yıllar sürecek güçlü gönül köprüleri kurulacaktır." ifadesini kullandı.

Valilik ziyaretinin ardından öğrenciler, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığına geçerek, Tuğgeneral Vedat Çolak ile bir süre görüştü.

Öğrenciler daha sonra kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi.

Kaynak: AA