Biz Anadoluyuz Projesi kapsamında Batmanlı gençler Kayseri'ye geldi

05.10.2019 20:36

İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Batman'dan gelen 40 genç sabah kahvaltısında Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ile buluştu.



Kayseri Valisi Şehmus Günaydın başkanlığında düzenlenen kahvaltıda Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan vekili Ahmet Turhal, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici gençler ile bir araya geldi.



Kahvaltının ardından gençler kültür yolu ve şehir gezileri ile programa devam ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA