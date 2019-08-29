"Biz Anadoluyuz Projesi" ile Tunceli'yi gezdiler

29.08.2019 17:22

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında, Adana'dan Tunceli'ye gelerek tarihi ve turistik mekanları gezen 50 öğrenci ve öğretmenlerini makamında kabul etti.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emine Erdoğan'ın himayelerinde İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Adana'dan kente gelen 50 öğrenci ve öğretmenleri, Vali Sonel'i makamında ziyaret etti.



Vali Sonel, kabulde yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

"Sizler Adanalı hemşehrilerimi Tunceli'de görmekten ve misafir etmekten son derece mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim. Sizlerin Adana'dan Tunceli'ye gelmenizi Anadolu'daki dostluk ve kardeşlik duyguları açısından son derece önemsiyoruz. İnşallah kültür ve medeniyetimizin temel değerlerini bu programlarla hep birlikte yarınlara taşıyacağız. Buraları gezmeniz, görmeniz, tanımanız dayanışma ve siz gençlerin bilgi ve görgülerinin artması açısından da son derece önem taşıyor. İnşallah Tunceli'den keyifli ve öğretici hatıralarla dönersiniz."



Öğrencilerin ailelerine ve Adanalılara selam gönderen Vali Sonel, "İnşallah sizler üzerinden Tunceli ve Adana arasında uzun yıllar sürecek güçlü gönül köprüleri kurulacaktır." ifadelerini kullandı.



Açıklamada, Sonel'in öğrenciler ile sohbetinde taraftarı olduğu Adanademirspora başarılar dileyerek, "Adanademirspor inşallah bu yıl şampiyon olur ve Süper Lig'e çıkar." temennisinde bulunduğu belirtildi.



Sonel, ziyarette öğrencilere çeşitli hediyeler vererek onlara eğitim hayatında başarılar diledi.



Proje kapsamında kentin tarihi ve turistik mekanları ziyaret eden öğrenciler daha sonra kentten ayrıldı.

Kaynak: AA