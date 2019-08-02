Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Nevşehir'den 40 öğrenci Malatya'ya gitti.

Nevşehir'deki çeşitli okullardan 15 yaş altı 40 öğrenci, refakatçi öğretmenler eşliğinde Nevşehir Gençlik Merkezi önünden Malatya'ya uğurlandı.

Nevşehir ve Malatya Valiliği koordinesinde İl Gençlik ve Spor Müdürlüklerince organize edilen programla ilgili bilgi veren Nevşehir Gençlik Merkezi Lideri Recep Aydın, etkinliğin ücretsiz düzenlendiğini söyledi.

Aydın, kültür kaynaşması adına yapılan "Biz Anadoluyuz Projesi"nin 40 öğrenci ile gerçekleşeceğini ifade etti.

Çeşitli etkinliklerin yapılacağı program 4 gün sürecek.

Kaynak: AA