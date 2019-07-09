İçişleri Bakanlığınca yürütülen "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Kırıkkale'den Ağrı'ya gelen 40 öğrenci, tarihi ve turistik yerleri gezdi.

4 gün süren program kapsamında Doğubayazıt ilçesindeki İshak Paşa Sarayı ile kentin diğer tarihi yerlerini gezen öğrenciler, Ağrı Gençlik Merkezini de ziyaret etti.

Gençlik Merkezi gönüllüleriyle bir araya gelen öğrenciler, çevre temizliği konusunda duyarlılık oluşturmak amacıyla şehir mezarlığında çöp topladı.

Ağrı Gençlik Merkezi gönüllüsü Cihangir Aslan, Kırıkkale'den Ağrı'ya gelen gençlerle tarihi ve turistik yerleri gezdiklerini söyledi.

Gençlerle şehir mezarlığında temizlik çalışması da yaptıklarını belirten Aslan, şunları kaydetti:

"Sıcak havaya rağmen bizimle mezarlığı temizleyen arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Mezarlık temizliğindeki amacımız milli ve manevi değerlerimizi canlı tutabilmek, saygı, sevgi ve hoşgörü gibi erdemleri hatırlatabilmektir. Vatandaşlarımızda ve gönüllü gençlerimizde duyarlılık kazandırmak istedik."

Kaynak: AA