İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Özalplı 182 öğrenci, 4 günlük gezi için İzmir'e gönderildi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar, kaymakamlık binası önünde bir araya gelen öğrenciler ile bir süre sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öğrenciler, daha sonra İzmir'e gönderilmek üzere Ferit Melen Havalimanına uğurlandı.