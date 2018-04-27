İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Kilis'ten 66 öğrenci Ordu'ya geldi.

Ordulu öğrenciler, Valilik binası önünde düzenlenen karşılama töreninde, misafir öğrencilere Türk bayrağı ve karanfil hediye etti.

Vali Seddar Yavuz, Kilis'ten gelen 31 kız, 35 erkek öğrenci ve 8 öğretmen olmak üzere toplam 74 kişilik kafileyle tokalaştı, bina önünde fotoğraf çekildi.

Vali Yavuz, burada yaptığı konuşmada, proje kapsamında 3. grup programının yapıldığını söyledi. 27-29 Nisan tarihleri arasında öğrencilerin kentte en iyi şekilde ağırlanacağını dile getiren Yavuz, "81 milyon vatan evladı ile biriz, beraberiz, ayrımız gayrımız yok. Bin yıldır birlikteyiz. Bu birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi pekiştirmek üzere ülkemizin cennet köşelerinden kardeşlerimizi buluşturuyor ve gönül birlikteliğimizi güçlendiriyoruz." dedi.

Kilisli öğrencilerin, Ordulu kardeşleri tarafından karşılandığını belirten Yavuz, valilik olarak öğrencilerin, buradan güzel anılarla ayrılmaları için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Konuşmanın ardından Hamdullah Suphi Tanrıöver Ortaokulu öğrencileri, yöreye özgü halkoyunları gösterisi sundu.

Vali Yavuz, etkinlik çerçevesinde valilik toplantı salonunda öğrencilerle bir araya geldi.