İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Şırnak'ın Silopi ilçesinden 184 öğrenci İstanbul'a uğurlandı.

İçişleri Bakanlığınca yürütülen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Silopi ilçesinden İstanbul'a gönderilen 184 öğrenci ilk kez İstanbul'u görecek olmanın heyecanını yaşadı.

Dicle İlköğretim Okulu bahçesinde toplanan öğrencileri, Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan uğurladı.

Daha sonra öğrenciler, Şırnak Şerafettin Havalimanı'ndan uçakla İstanbul'a gitti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Dayanan, proje kapsamında daha önce ilçe dışına çıkmayan 184 öğrenciyi İstanbul gezisine gönderdiklerini belirterek, "Öğrencilerimiz ülkemizin en güzide şehirlerinden biri olan İstanbul'u görüp doyasıya gezmenin keyfini çıkaracaklar. Gezi, öğrencilerimize hem moral olacak hem de derslerine büyük bir katkı sağlayacaktır." dedi.