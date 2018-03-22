İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Şanlıurfa'dan 347 öğrenci Trabzon ve İstanbul'a gezmeye gönderildi.

Akçakale, Suruç ve Bozova illerinden gelen 347 öğrenci ile beraberinde 27 görevli, Şanlıurfa GAP Havaalanı'ndan uçakla Trabzon ve İstanbul'a gönderildi.

İl koordinatörü Abdulkadir Aykut nezaretinde gönderilen öğrenciler, 25 Mart pazar günü kente dönecek.