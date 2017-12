İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Kilis'ten 63 öğrenci Ordu'ya geldi.



Vali Seddar Yavuz, proje doğrultusunda kentte ağırlanan öğrenciler ile Atatürk Kültür Merkezi'nde bir araya geldi.



Yavuz, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her bir köşesinin ayrı güzel olduğunu belirterek, "Kültür, sanat, tabiat, insanlık, misafirperverlik ne ararsanız bizim coğrafyada var. Medeniyet ve insanlık Anadolu'da var. O yüzden bu projenin adı Biz Anadoluyuz'dur." dedi.



Türk milleti ile ne kadar gurur duyulsa az olduğunun altını çizen Yavuz, "Ait olduğunuz medeniyete ve milletimize her zaman sahip çıkın ve onunla onur gurur duyun.

Biz özlenen ve beklenen milletiz. Sömüren, yok eden, gözyaşı ve kan akıtan değil, gözyaşı silen, yaraları tedavi eden merhem olan milletiz. O yüzden 80 milyon vatan evladının ikinci adresi yoktur. Balkanların, Kafkasların, Ortadoğu'nun, hatta Afrika'nın ikinci adresi Türkiye'dir." diye konuştu.



Yavuz, her başı sıkışanın bir tas çorba içebileceği ve ısınabileceği bir yerin mutlaka Türkiye'de olduğunu aktararak, şunları kaydetti:



"Bizim medeniyetimiz birkaç unsur üzerinde durur. Birincisi, Türk milleti olarak insan tasavvurumuz var. İnsan Allah'ın yarattığı en kutsal, en mükemmel varlıktır. İnsanı insan olduğu ve Allah yarattığı için severiz. İkincisi, Türk milletinin Müslüman ve insan tasavvuru vardır. Müslümanı, insanı önceleriz. Üçüncüsü, bütün bunları yaparken pergelimizin bastığı yer sevgidir. Dördüncüsü ise adalettir. Bizim tarihimiz şanlı, şerefli bir tarihtir. Kim olduğunuzu, kimin evladı olduğunuzu bilin, doğru bir yola çıkın. Bunları bilmeden doğru bir yolculuğa çıkabilmek mümkün değil."



Biz İslam medeniyetinin lideriyiz. Biz Batı medeniyetinin mensubu değiliz. Biz Batı da değiliz. Bizim zihnimize sokulan yalan ve yanlışlardan kurtulmalıyız. Biz bir medeniyetin lideri iken bir başka medeniyetin yaması olamayız. Ayak ucunda da duramayız. O yüzden tarihi misyonumuza yeniden dönüyoruz ve tarihi misyonumuzu asla unutmuyoruz."



"Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Kilis'ten Ordu'ya gelen öğrenciler, iki gün boyunca kentin tarihi ve turistik yerlerini gezecek.