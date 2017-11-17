İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Erzurum'un Tekman ve Karayazı ilçelerinden 112 öğrenci, gezi için Bursa'ya gönderildi.



Erzurum Havalimanı'na öğretmenleri eşliğinde gelen öğrenciler, biletlerini aldıktan sonra sabırsızlıkla uçağa binmeyi bekledi. Daha sonra aprona geçen öğrenciler, uçağın yanında öz çekim yaptı.



Vali Yardımcısı Muharrem Eligül, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje kapsamında Erzurum'un Bursa ile eşleştiğini belirtti.



Eligül, "Bu kapsamda 2 bin 750 öğrencimiz Bursa'yı ziyaret edecek, tarihi ve turistik mekanları görecek. İlk seferde 120 öğrenciyi göndermiştik. Şimdi de öğretmenlerle toplam 120 kişiyi Bursa'ya gönderiyoruz. Öğrencilerimiz de bu konuda çok heyecanlı." dedi.



Öğrencilerden Ela Sürmeli de uçağa ilk kez bineceğini belirterek, "Bursa'yı ilk kez göreceğim. Çok heyecanlıyım. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.



İl protokolü tarafından Bursa'ya uğurlanan 112 öğrenci ve 8 öğretmen, 4 günlük gezilerin ardından Erzurum'a dönecek.



İçişleri Bakanlığının 180 günlük eylem planı kapsamında hayata geçirilen "Biz Anadoluyuz Projesi" ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 21 ilden 15 yaş ve altı 50 bin katılımcının Türkiye'nin farklı şehirlerini ziyaret etmeleri sağlanacak. Projeyle, iller arasında kardeşlik köprüsünün kurulması, kültür ve ortak değerlerin paylaşılması, öğrencilerin terör örgütlerinin istismarı ve kötü alışkanlıklardan uzak tutulması hedefleniyor.