İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Yüksekovalı 90 öğrenci, 4 günlük gezi için İstanbul'a gönderildi.



Öğretmenlerinin eşlik ettiği öğrenciler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı ile şube müdürleri tarafından Selahaddin Eyyubi Havalimanı'ndan İstanbul'a uğurlandı.



Canlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin ilçede Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı'nın desteği ile yürütüldüğünü, Yüksekova'dan 575 öğrencinin geziye gönderileceğini bildirdi.



Öğrencilerin İstanbul'un tarihi ve turistik yerleri ile 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı gezeceğini anlatan Canlı, gezinin çocukların kaynaşması ve farklı yerler görüp tanıması açısından önemli olduğunu vurguladı.



Öğrenciler ise ilk kez uçağa bineceklerini, geziye katıldıkları için mutlu olduklarını ifade etti.