Biz Anadolu'yuz" Projesinin Bitlis Ayağı

BİTLİS (İHA) – Bitlis'te "Biz Anadolu'yuz" projesi kapsamında bin 176 öğrenci ile 112 idareci Antalya'ya geziye gönderildi.



İçişleri Bakanlığının 180 günlük eylem planı kapsamında hayata geçirilen "Biz Anadolu'yuz" projesi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 21 ilden seçilen 15 yaş ve altı 50 bin katılımcının ülkenin farklı şehirlerini ziyaret etmeleri sağlandı. Başlatılan projede iller arasında kardeşlik köprüsünün kurulması ve kardeşlik ruhunun geliştirilmesi, terör örgütlerinin istismarından ve kötü alışkanlıklardan uzak tutulması, kardeşlik ve huzura katkı sunulması, iller arasında kültürel ve ortak değerlerin paylaşılması hedeflendi.



15 yaş altı maddi durumu yetersiz, daha önce il dışına çıkmamış, terör mağduru aile mensupları ile şehit, gazi ve korucu çocuklarına öncelik verilmek koşuluyla yürütülen Biz Anadolu'yuz projesi kapsamında, Türkiye'nin çeşitli illerine ziyaretler gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı öncülüğünde başlatılan bu projeyle Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki öğrenciler, Türkiye'nin daha önceden belirlenmiş illerine yolculuk yaparak kaynaşma ve ortak çalışmalar yapma imkanı buldular.



Bu anlamda Bitlis'ten Antalya şehrine farklı zamanlarda 8 kafile halinde giden bin 176 öğrenci ve 112 idareci ve öğretmen olmak üzere toplamda bin 288 kişi, Antalya Havaalanında görkemli bir törenle karşılandı.



Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, farklı öğrenciler ve öğretmenlerden oluşan kafilelerin geçtiğimiz günlerde 8 kez Antalya'ya yolculuk yaparak Antalya'nın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini görme fırsatı buldukları bildirildi. Açıklamada, "Antalya'nın pek çok açıdan güzel bir şehir olduğunu aktaran öğrenciler, Kaleiçi, Konyaaltı sahili, hayvanat bahçesi, akvaryum, Zıpzıp Park ve Düden Park gibi daha pek çok yeri gezerek duygularını aktardılar. Kültürü, doğal güzellikleri ve iklimiyle Antalya'nın özel bir şehir olduğunu belirten öğrenciler, bu süreçte birbirlerini tanıma imkanı bulduklarını ve bu çalışma sebebiyle mutlu olduklarını da ifade ettiler. 19 Aralık Salı günü Antalya'da galası yapılan Biz Anadolu'yuz projesi kapanış programı ve öğrencilerin vedalaşmasıyla son buldu. Ayrıca yine bu proje kapsamında daha önce 42 öğrenci, 4 idareci ve öğretmen de Artvin iline seyahat etmişlerdi. Projenin uygulanması sürecinde bunun bir parçası olan her bir paydaşın, projenin verimliliğine ve sürdürülebilirliğine vurgu yapması da dikkatlerden kaçmadı" denildi.



Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu ise, daha önce bu kadar büyük ve geniş çaplı bir proje yapılmadığını ifade ederek, "Biz Anadolu'yuz projesi, kuşku yok ki İçişleri Bakanlığımız tarafından başlatılan ve kardeşlik köprüsünün kurulması, huzur ve refahın sağlanması ile terör örgütlerinin istismarından ve kötü alışkanlıklarından uzak durulmasını hedefleyen bir proje olması bakımından son derece önemli ve anlamlı bir çalışma olmuştur. Tıpkı insanlar gibi şehirlerin de bir ruhu vardır. Bu ruhun yaşatılabilmesi için onlara hak ettikleri değeri vermemiz gerekiyor. Antalya ve Bitlis, Türkiye'nin önemli iki şehridir. Bir tarafta doğal güzellikleriyle, havasıyla, suyuyla sahip olduğu kültürel ve turistik değerleriyle Antalya, öte yandan tarih ve kültür abidesi olan, Van Gölü'yle, Nemrut ve Süphan dağlarıyla, Selçuk mezarlarıyla ecdadın bizlere emanet bıraktığı kadim şehir Bitlis. Bu iki şehrin böylesi bir projeyle buluşması, kaynaşması ve kültürel süreçlere tanıklık etmesi bizim açımızdan son derece memnuniyet verici bir durumdur. Bu vesileyle başta özellikle projenin uygulanmasında öncülük eden İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu olmak üzere bizlere hem kapılarını hem gönüllerini açan Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve ekibine Bitlis Valisi olarak teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu. - BİTLİS