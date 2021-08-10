'Biz Anadolu'yuz projesi' ile öğrenciler, Van'ın tarihi turistik yerlerini gezecek
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'Biz Anadolu'yuz projesi' ile öğrenciler, Van'ın tarihi turistik yerlerini gezecek

'Biz Anadolu'yuz projesi' ile öğrenciler, Van'ın tarihi turistik yerlerini gezecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

BİTLİS(İHA) – Bitlis'in Tatvan Gençlik Merkezi tarafından organize edilen 'Biz Anadolu'yuz projesi' kapsamında öğrenciler, Van'a gezi düzenleyerek tarihi ve kültürel alanları ziyaret edecekler.

BİTLİS(İHA) – Bitlis'in Tatvan Gençlik Merkezi tarafından organize edilen 'Biz Anadolu'yuz projesi' kapsamında öğrenciler, Van'a gezi düzenleyerek tarihi ve kültürel alanları ziyaret edecekler.

Gençlik ve Spor Bakanlığının organize ettiği Tatvan Gençlik Merkezinin öncülüğünde 10 ile 13 Ağustos arası 'Biz Anadolu'yuz projesi' kapsamında Tatvan'daki gençler, Van'daki tarihi ve kültürel yerleri gezerek özgüven kazanacak. Öğrencileri birer sorumluluk sahibi yaparak ülkedeki diğer gençlerle kaynaşmayı hedeflemek olduğunu amaçlayan projede tarihi ve kültürel miraslarda ziyaret edilecek

Etkinlikle ilgili açıklama yapan Tatvan Gençlik Merkezi Müdür Vekili Burhanettin Avşar; "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 'Biz Anadolu'yuz Projesi' kapsamında Tatvan ilçemizde 40 öğrenciyi Van'a geziye göndereceğiz. Hepsine başarılar dilerim yolları açık olsun. Projenin amacı gençlerin Van'a gidip oradaki sosyal kültürel gelişmelerine katkı sağlamak. Oradaki gençlerle kaynaşmak. Bu süre zarfında Şırnak'a 40 öğrencimizi ve 5 idarecimizi gönderdik. Van'a da aynı şekilde 40 öğrenci ve 5 idareci gönderiyoruz. İl müdürlüğümüzün bu konuda destekleri sonsuzdur. İl müdürümüze de sonsuz teşekkürlerimizi bildiririz" dedi.

Yaş sınırının 6, 7, 8'nci sınıf öğrencileri olduğunu belirten Avşar, yolculuk yapacak öğrencilere ve idarecilere başarılar diledi.

Gönüllü öğretmen Songül şahin ise "Gezimiz 10-13 Ağustos tarihleri arasında Van gezisi olarak planlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ve Gençlik Merkezimizin koordinatörlüğünde yapılan bir gezimiz. Amacımız öğrencilerimizi sorumluluk sahibi ile gittiğimiz tarihi yerleri gezdirmek oradaki öz güvenlerini geliştirmek. Bu konuda bir birleriyle kaynaşmayı sağlamak açısından yapılan bir etkinlik. Bizlerde gönüllü öğretmenler olarak bu projede yer almaktan mutluluk duyuyoruz" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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