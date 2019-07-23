"Biz Anadolu'yuz Projesi"

Kilis Valisi Recep Soytürk, İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Biz Anadoluyuz" Projesi kapsamında Nevşehir'den gelen 50 öğrenci ve öğretmenlerini makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Soytürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde İçişleri Bakanlığınca başlatılan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında kente gelen 50 öğrenciyle bir araya geldi.

Vali Soytürk, ziyarette öğrencilere kente özgü çeşitli hediyeler verdi.

Daha sonra öğrenciler, proje kapsamında kentin tarihi ve turistik mekanları gezdi.

Kaynak: AA