"Biz Anadolu'yuz Projesi"

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Biz Anadoluyuz" Projesi kapsamında Gaziantep'ten Tunceli'ye gelen 48 öğrenci ile öğretmenlerini makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sonel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde İçişleri Bakanlığınca başlatılan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında kente gelen 48 öğrenciyle bir araya geldi.

Vali Sonel, ziyarette yaptığı konuşmada, öğrencileri Tunceli'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Projeyi çok önemsediklerini aktaran Sonel, "Kültür ve medeniyetimizin temel değerlerini bu programlarla hep birlikte yarınlara taşıyacağız. Buraları gezmeniz, görmeniz, tanımanız dayanışma ve siz gençlerin bilgi ve görgülerinin artması açısından da son derece önem taşıyor. İnşallah Tunceli'den keyifli ve öğretici hatıralarla dönersiniz." ifadelerini kullandı.

Sonel, ziyarette öğrencilere çeşitli hediyeler vererek başarı diledi.

Proje kapsamında kentte bulunan öğrenciler, tarihi ve turistik mekanları gezdi.

Kaynak: AA