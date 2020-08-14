"Biz Akdeniz'i Ege denizini başkalarına yedirmeyiz"
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"Biz Akdeniz'i Ege denizini başkalarına yedirmeyiz"

Türkiye'nin 27. ve son Başbakanı, 28. TBMM Başkanı, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Erzincan Valiliği ziyaret etti.

14.08.2020 18:12 | Son Güncelleme: 14.08.2020 18:16

Türkiye'nin 27. ve son Başbakanı, 28. TBMM Başkanı, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Erzincan Valiliği ziyaret etti. Yıldırım, burada Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Hak ve menfaatlerimizden vazgeçmememizi hiç kimse beklemesin. Kusura bakmasınlar biz Akdeniz'i, Ege denizini başkalarına yedirmeyiz. Hakkımızı hukukumuzu sonuna kadar koruyacağız. Kim ne derse desin. Türkiye milletinden aldığı güçle hak ve menfaatlerini yedi düvele karşı savunacaktır" diye konuştu.

Bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere Erzincan'a gelen Binali Yıldırım Erzincan Valiliği ziyaret etti. Yapılan ziyaretin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Binali Yıldırım, AK Parti'nin 19'uncu kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, "19 yıl kimine göre çok kısa kimine göre çok uzun bir süre, muhalefete sorsan çok uzun süre, bir asır iktidardalar diye düşünüyor. Bizim içinde çok kısa süre göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Hiç anlamadık niye anlamadık çünkü gece gündüz projelerle koşturmakla vaktimiz geçti. Evimizden çok şantiyelerde vakit geçirdik. İyi ki de yapmışız memleketin batısından doğusuna, kuzeyinden güneyine baktığımızda her taraftara yükselen eserler var" dedi.

Türkiye'nin güçlü bir Türkiye olduğunu ifade eden Yıldırım, "Türkiye'nin temelleri sağlam. Ekonomik altyapısı sağlam öyle zaman zaman yaşanan dalgalanmalara göre kanaat sahibi olmak eksik olur. Şu anda mart ayından bu tarafa bütün ülkelerin hepsinin başının belası var. Bu pandemi süreci bütün ülkelerin gelecek vizyonunu olumsuz etkiliyor. Öngörülerini yapamıyorlar. Belirsizlikte birçok sorunu beraberinde getiriyor. Tüm bunlara rağmen Türkiye bu salgın sürecinden güçlenerek çıkmış. Cumhurbaşkanımızın kabinesinin hızlı kara alması ve bunları uygulamaya koyması sayesinde önemli bir noktaya geldik. Bundan sonra da küresel şartlar herkes için aynı" diye konuştu.

Türkiye'nin hak ve menfaatlerini yedi düvele karşı savunduğunu kaydeden Yıldırım, "Türkiye sadece 780 bin kilometre kare kara toprağından değil aynı zamanda 492 bin kilometre kare mavi vatan, yani denizlerimizde de kara yüz ölçümünüz yarısından fazlası kadar. Buradaki hak ve menfaatlerimizden vazgeçmememizi hiç kimse beklemesin. Kusura bakmasınlar biz Akdeniz'i, Ege denizini başkalarına yedirmeyiz. Hakkımızı hukukumuzu sonuna kadar koruyacağız. Kim ne derse desin. Türkiye milletinden aldığı güçle hak ve menfaatlerini yedi düvele karşı savunacaktır. Bizim bir prensibimiz var dostlarımız artırmak düşmanlarımı azaltmak. Kimsenin bir karış toprağında gözümüz yok, kimsenin hakkına hukukuna tecavüz etmek gibi bir niyetimiz yok. Ama bizim hakkımıza hukukumuza karşı saygı göstermeyenlere karşı da asla kayıtsız kalamayız gereken neyse yaparız ve oruç reisin yaptığı da budur. Kendi deniz hükümranlık alanımızda gerekli çalışmalar yapıyor. Bunun için gürültü patırtı çıkarmaya gerek yok. Yunanistan bizim komşumuz ama komşuya düşen hak hukuka riayet etmektir" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

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