Biyoteknolojinin Geleceği İstanbul'da Konuşuldu

VSY Biotechnology Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, "Türkiye ekonomisinin dönüşümü için biyoteknoloji endüstrisi stratejik bir öneme sahiptir. Katma değeri yüksek ürünler ile Türkiye cari açığını kapatabilecektir." ifadelerini kullandı.

VSY Biotechnology'den yapılan yazılı açıklamaya göre Sabancı Üniversitesi, 5'inci Türkiye Biyomühendislik Zirvesi, Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Direktörü Prof. Dr. Fazilet Vardar Sukan, VSY Biotechnology Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş ile öğretim görevlileri ve biyoteknoloji endüstrisinden temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye'de biyomühendislik mesleğinin yaygınlaştırılması ve Türkiye'deki biyomühendislik bölümleri arasındaki işbirliklerinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen etkinlikte sektörün geleceği masaya yatırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VSY Biotechnology Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, biyoteknoloji alanının gelecekte de stratejik önemini koruyacağını belirterek, dünyanın biyoteknoloji alanında henüz istenilen noktada olmadığını aktardı.

Biyoteknolojinin geleceğin bilimi olduğunu bildiren Varlıbaş, şunları kaydetti:

"Bu alanda daha keşfedilecek, icat edilecek birçok yenilik var ve biyoteknolojide başarılı olan ülkelerin ekonomileri gelişecektir. Türkiye ekonomisinin dönüşümü için biyoteknoloji endüstrisi stratejik bir öneme sahiptir. Katma değeri yüksek ürünler ile Türkiye cari açığını kapatabilecektir. Biyoteknoloji mühendislerinin kendi hayallerini gerçekleştirmeleri, hedeflerini oluşturmaları, hedeflerine ulaşacak yolda ilerlemeleri çok önemli. Türkiye ekonomisinin dönüşümü için yüksek bilgi içeren ürünlere ihtiyacımız var. Biyogirişimcilik artmalı.

Türkiye'de bu ekosistemin gelişmesi için biyoteknoloji endüstrisinin ülkemizde gelişimi için hep birlikte çalışmalıyız. VSY Biotechnology olarak 1 kilogram değeri 675 bin dolar olan göz içi lenslerini ihraç etmekteyiz. Aynı zamanda göz içi lensimizin hammaddesini de kendi tesisimizde üretmekteyiz. Üretimimiz sırasında ithal girdi maliyetlerini de yüzde 2'nin altına düşürdük. Bu alanda ithalatın azalmasını sağlarken ihracata katkı sağlıyoruz."