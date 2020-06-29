Biyoteknoloji şirketi global merkezini Almanya'ya taşıdı Biyoteknoloji, ilaç ve medikal alanlarında faaliyet gösteren bir kuruluş olarak, global genel merkezlerini Hollanda'dan Almanya'ya taşıdıklarını dile getiren VSY Biotechnology CEO'su Dr. Fatih Ergin, "Koronavirüs sonrası yeni dünya düzeninde güçlü bir konum elde etmeyi hedefliyoruz" dedi.

Biyoteknoloji, ilaç ve medikal alanlarında faaliyet gösteren bir kuruluş olarak, global genel merkezlerini Hollanda'dan Almanya'ya taşıdıklarını dile getiren VSY Biotechnology CEO'su Dr. Fatih Ergin, "Koronavirüs sonrası yeni dünya düzeninde güçlü bir konum elde etmeyi hedefliyoruz" dedi.

Biyoteknoloji, ilaç ve medikal alanlarında faaliyet gösteren uluslararası bir şirket olan VSY Biotechnology, Hollanda'da bulunan merkezini Almanya'ya taşıdı. 66 ülkeye ihracat yapan kuruluş, merkezinin taşınmasında, Almanya'da fabrikasının bulunması, ülkedeki üretim ve ticari ilişkilerinin yoğunluğunun rol oynadığını açıkladı. Şirket, Almanya'nın jeopolitik konumu, AB ülkeleri arasındaki gücü, dünyanın en güçlü dördüncü ekonomisi olması, bilim ve teknolojide oynadığı etkin rol de merkezini Almanya'ya kaydırmasında belirleyici olduğunu belirtti.

"BATI'NIN YENİDEN ÜRETİM MERKEZİ OLMAYA HAZIRLANDIĞINI GÖRÜYORUZ

VSY Biotechnology CEO'su Dr. Fatih Ergin, dünyanın başta ekonomi olmak üzere birçok alanda yeniden şekilleneceğini belirterek, "1980 sonrasında, Asya ve Uzak Doğu'ya geçen üretim fonksiyonu, gelişmişlik ve kalkınmışlığın temel unsurlarından biri olma özelliğini sürdürüyor. Dolayısıyla genel olarak üretimi Uzak Doğu ve Asya'ya kaydıran Avrupa ve Amerika kıtalarının yeniden üretim merkezi olmaya hazırladıklarını görüyoruz.Uluslararası bir kuruluş olarak VSY Biotechnology'nin de dünya konjonktürü karşısında yeni bir strateji geliştirmesi gerekiyordu. Geleceğin lokomotif sektörlerinden biri olma yolunda hızla ilerleyen bir kuruluş olarak, merkezimizi dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olan Almanya'ya taşıdık. Böylece, 21. yüzyıl ekonomisinin kurumlar için getirdiği, sürdürülebilirlik, inovasyon, esneklik unsurlarını göz önüne alarak koronavirüs sonrası yeni dünya düzeninde güçlü bir konum elde etmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

İSPANYA'DA İKİNCİ OFİS KURULDU

VSY Biotechnology'nin genel merkezi olan Almanya'yla birlikte Türkiye, Hollanda, Hindistan ve İspanya'da da ofisleri bulunuyor. Şirket, İspanya'daki ikinci ofisini geçtiğimiz günlerde Barcelona kentinde açtı. Yeni ofis ile İspanya'daki lojistik ağ yönetimine destek verileceği belirtildi.

Kaynak: DHA