Biyoteknoloji girişimi, geliştirdiği huzursuz bağırsak sendromu tedavisini dünyaya tanıtacak
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Biyoteknoloji girişimi, geliştirdiği huzursuz bağırsak sendromu tedavisini dünyaya tanıtacak

Biyoteknoloji girişimi, geliştirdiği huzursuz bağırsak sendromu tedavisini dünyaya tanıtacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

Bağırsak mikrobiyomu üzerine çalışan yerli biyoteknoloji şirketi ENBIOSIS'in 'huzursuz bağırsak sendromuna' yönelik yaptığı klinik çalışma uluslararası arenada tanıtıldı.

Bağırsak mikrobiyomu üzerine çalışan yerli biyoteknoloji şirketi ENBIOSIS'in 'huzursuz bağırsak sendromuna' yönelik yaptığı klinik çalışma uluslararası arenada tanıtıldı. Prof. Dr. Tarkan Karakan, ENBIOSIS'in geliştirdiği yöntemin hastalığın tedavisinde yüzde 78 başarı oranı elde ettiğini kaydetti. Türk profesör, uluslararası tıp buluşması Digestive Disease Week'te sunum yaptı. Yapılan sunum Amerikan Gastroenteroloji Derneği'nin (AGA) prestijli dergilerinden Gastroenterology'de özet olarak yayımlandı.

"SADECE TÜRKİYE'Yİ DEĞİL, DÜNYAYI DA İLGİLENDİRİYOR" 

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Tarkan Karakan, "Yürüttüğümüz klinik çalışmada ENBIOSIS bağırsak bakteri analizi kullanılarak öncelikle huzursuz bağırsak sendromu (İBS) hastalarının bağırsak florasını analiz etmiş ve bağırsak florasını düzenlemek için kişiye özel beslenme stratejisi uygulamıştık. Çalışma sonucunda yöntemi uyguladığımız hastaların yüzde 78'inin semptomları ağır şiddetten orta şiddete gerilediğini raporladık. Elde ettiğimiz başarının kişiye özel sağlık çözümlerinin etkinliğini kanıtlama noktasında önemli bir adım olduğuna inanıyoruz. Keza uluslararası arenadan gördüğümüz ilgi bunun bir göstergesi. Sadece Türkiye değil, dünyayı da ilgilendiren bir konu. Kişiye özel tıp ve yapay zekanın birleşimi tıpta çok popüler bir alan" dedi. 

"SIRA KİŞİYE ÖZEL PREBİYOTİKLERDE" 

Klinik çalışmalardan elde ettikleri verilerden hareketle dünyada bir ilk olarak İBS hastalığına özel prebiyotik reçetesi hazırladıklarına değinen ENBIOSIS Kurucu Ortağı Dr. Ufuk Nalbantoğlu ise şu ifadeleri kullandı:

"İsim benzerliğinden dolayı sıklıkla probiyotiklerle karıştırılan prebiyotikler, bağırsaktaki faydalı bakterilerin gelişimini destekleyen ve sindirilemeyen besin bileşikleridir. İBS hastaları için mikrobiyomlarına özel beslenme stratejisi sunmanın yanı sıra bu hastalık grubuna özel hazırlanan prebiyotiklerle bağırsak florasını yapılandırmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda kişiye özel prebiyotikleri de kullanıma sunacağız. Yaptığımız kurumsal anlaşmalarla çok yakında sadece Türkiye'de değil tüm dünyada hizmet vermeye başlayacağız. ABD, Suudi Arabistan, Fransa, Ukrayna ve Almanya ise hizmetimizin yayılmaya başladığı ilk ülkeler arasında yer alıyor." 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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