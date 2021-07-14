Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi BiyoTekmer'e KOSGEB'den destek

Nişantaşı Üniversitesi BiyoTeknoloji Geliştirme Merkezi (BİYOTEKMER) KOSGEB Programı kapsamında kurulan biyoteknoloji ana temalı Teknoloji Geliştirme Merkezi olarak desteklenmeye hak kazandı.

Nişantaşı Üniversitesi BiyoTeknoloji Geliştirme Merkezi (BİYOTEKMER) KOSGEB Programı kapsamında kurulan biyoteknoloji ana temalı Teknoloji Geliştirme Merkezi olarak desteklenmeye hak kazandı. Üniversite ilgili merkezle, çok sayıda girişimci ve işletmeye fayda sağlamayı hedefliyor.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nişantaşı Üniversitesi BİYOTEKMER, ulusal biyoteknoloji plan ve programları doğrultusunda biyoloji ve sağlık teknolojileri alanında girişimde bulunmak isteyen işletmelerin faaliyetlerine başlamaları ve faaliyetlerini sürdürülebilir bir yapıda devam ettirebilmeleri için ön inkübasyon, inkübasyon ve inkübasyon sonrası hizmetler sunacak.

Biyoloji ve sağlık teknolojileri dikeyinde teknoloji ve yenilik odaklı iş fikri olan öğrenciler dahil tüm girişimciler, BİYOTEKMER çağrıları kapsamında başvuru yapabilecek.

FİZİKİ ALTYAPI HAZIRLANIYOR

Açıklamanın devamında, girişimcilerin yenilikçi ve Ar-Ge potansiyeli yüksek projelerini hızlı bir şekilde ürüne dönüştürebilmesi için laboratuvar ve ofis çalışmalarını tek çatı altında gerçekleştirebilecek fiziki altyapının hazırlandığı aktarıldı.

BİYOTEKMER bünyesinde bulunan işletmelerin, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin desteklenmesi kanunda yer alan istisnalardan faydalanabileceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı