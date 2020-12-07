Biyoteknik mücadeleli serada hasat başladı
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Biyoteknik mücadeleli serada hasat başladı

07.12.2020 09:19 | Son Güncelleme: 07.12.2020 09:24
Biyoteknik mücadeleli serada hasat başladı

Aydın'ın Söke ilçesinde domates zararlılarına karşı biyoteknik ile mücadele yapılan serada domates hasadına başlandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde domates zararlılarına karşı biyoteknik ile mücadele yapılan serada domates hasadına başlandı.

Söke ilçe merkezinde bulunan kadın çiftçi Dilek Gezerler'e ait 6 dekar serada, domateste zararlı olan beyaz sinek ve thripsle mücadele amaçlı dekara 100 adet, toplam 600 adet sarı ve mavi yapışkan tuzak, 20 adet sarı ve mavi şerit yapışkan tuzaklar sera direkleri arasına çekilerek, dekara 5 adet olacak şekilde toplam 30 adet feromonlu su tuzağı sıra aralarına yerleştirilmişti. Biyoteknik mücadelenin başarıyla uygulandığı serada domates hasadına başlandı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bakanlığımız Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca desteklenen İl Müdürlüğümüz ve Bornova Zirai Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliği ile "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor" programı kapsamında 2020 yılında İlimizde uygulanan Kadın Çiftçilerle Domates Seralarında Biyoteknik Mücadelenin Yaygınlaştırılması Projesiyle, domateslerde görülen domates güvesi, sebzelerde görülen beyazsinekler, yaprak galeri sineği, thripsler ile mücadelede kullanılan biyoteknik mücadele yöntemlerinin, örtüaltı üretimde en çok iş gücünü sağlayan kadın çiftçilerimiz aracılığı ile yaygınlaştırılması, böylelikle daha bilinçli bir zararlı mücadele yönetimi sağlanarak kimyasal mücadelenin azaltılması amaçlanmıştı" denildi. - AYDIN

Biyoteknik mücadeleli serada hasat başladı
Biyoteknik mücadeleli serada hasat başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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