"Biyosidal Ürün Uygulama Eğitimi" artık Aydın'da verilebilecek

"Biyosidal Ürün Uygulama Eğitim Belgesi" almak isteyen vatandaşlar artık çevre illere gitmeden Aydın'da düzenlenecek eğitim ve sınav ile bu belgeyi alabilecek.

"Biyosidal Ürün Uygulama Eğitim Belgesi" almak isteyen vatandaşlar artık çevre illere gitmeden Aydın'da düzenlenecek eğitim ve sınav ile bu belgeyi alabilecek.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bakanlığımız tarafından halk sağlığı alanında kullanılan biyosidal ürünlerin doğru ve güvenli kullanımları konusunda verilecek hizmetlerin daha etkin ve verimli şekilde sunulabilmesi amacıyla yayımlanmış olan "Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" kapsamında Müdürlüğümüze "Biyosidal Ürün Uygulama Eğitimi Düzenleme Yetki Belgesi" verilmiştir. Bu yetki belgesi ile birlikte "Biyosidal Ürün Uygulama Eğitim Belgesi" almak için adaylar çevre illere gitme gereği duymadan ilimizde düzenlenecek olan eğitimlere katılıp eğitim sonunda yapılacak olan sınavda başarılı oldukları takdirde sertifika almaya hak kazanacaktır" denildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı