'Biyonik Robot Kol ve El' projesi TEKNOFEST finalinde - Haberler
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'Biyonik Robot Kol ve El' projesi TEKNOFEST finalinde

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
'Biyonik Robot Kol ve El' projesi TEKNOFEST finalinde

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Engelli Dostu Kategorisi finalistleri içerisinde yer alan Parzival Robotics adlı takım "Biyonik Robot Kol ve El" projesiyle TEKNOFEST'te yerini aldı.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Engelli Dostu Kategorisi finalistleri içerisinde yer alan Parzival Robotics adlı takım "Biyonik Robot Kol ve El" projesiyle TEKNOFEST'te yerini aldı. "Biyonik Robot Kol ve El", EEG beyin dalga kontrol sensörü ile hareketlerini gerçekleştirebiliyor.

"UZVUNU KAYBEDEN KİŞİLER İÇİN KULLANILACAK"

Proje ekibinin mentörlüğünü üstlenen Elektrik Elektronik Mühendisi Dr. Öğretim Üyesi Ekrem Süzen, proje hakkında açıklamalarda bulundu. Günümüzde üretilen robot ellerden farklı kontrol şekilleri olan bir robot el projesiyle finale kaldıklarını ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Ekrem Süzen, "İlk olarak Flex Sensör, Kas sinyalleri (EMG) ve son olarak Beyin dalgalar (EEG) ile olmak üzere 3 kontrol şeklimiz mevcut. Bu projeyi kullanabileceğimiz en önemli alan herhangi bir uzvunu kaybeden kişiler olacaktır" diye konuştu.

"AYAKLARDA, BACAKLARDA, SIRTTA DA KULLANILABİLECEK"

Uzuv kaybı yaşayanlarda en iyi kontrolün hangisinin olabileceğinin belirleneceğini ve o kontrol tipinin kullanılacağını söyleyen Dr. Süzen, "Biraz daha geliştirmelerde bulunularak fiziksel gücün fazla olduğu yerlerde mesela ayaklarda, bacaklarda, sırtta kullanılabilecektir. Böylece işlemler daha sağlıklı, güvenilir ve yüksek performansta gerçekleştirilecektir" dedi.

"KAS KONTROLÜ NADİR KULLANILAN BİR KONTROL YÖNTEMİ"

'Biyonik Robot Kol ve El Projesi' ile iki amaçları olduğuna vurgu yapan Dr. Süzen, "Herhangi bir uzvunu bir kazada ya da doğuştan kaybeden kişilerin daha iyi yaşam sürmesini hedefliyoruz. Bir diğer hedefimiz ise günümüzde pek fazla kullanılmayan düşünerek kontrol etmeye dikkat çekmek. Kas kontrolü çok nadir kullanılan bir kontrol yöntemi. Parzival Robotics takımı olarak bu kontrol şekillerinin daha fazla kullanılmasını amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Proje ekibinde İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) öğrencileri Ramazan Yasin Kaya, İbrahim Aktaş, Ahmet Kerem Kutlu, Tunağan Yılmaz yer alıyor.


'Biyonik Robot Kol ve El' projesi TEKNOFEST finalinde

'Biyonik Robot Kol ve El' projesi TEKNOFEST finalinde

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Haber: 'Biyonik Robot Kol ve El' projesi TEKNOFEST finalinde - Haberler
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